Der europaskeptische Rassemblement National (RN) in Frankreich werde der Gruppe «Patrioten für Europa» beitreten, kündigte am Montag der Sprecher der ungarischen Regierung an. Der RN war aus der Stichwahl am Sonntag als drittstärkste Kraft im französischen Parlament hervorgegangen. Mehrere europäische Parteien wollen sich den «Patrioten für Europa» im EU-Parlament anschliessen.