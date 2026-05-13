Denn die Valoren von ABB haben beim aktuellen Stand von etwas über 82 Franken das durchschnittliche Kursziel der durch AWP erfassten Analysten - 72,11 Franken - schon klar Prozent überschritten. Gemessen daran dürfte es für den schweizerisch-schwedischen Technologiekonzern an der Börse eher nach unten als nach oben gehen - es sei denn, Anleger sowie Analysten erinnern sich an den Erstquartalsbericht und trauen den Titeln doch auch weiterhin mehr zu, als Experten dies gemessen am Kurszielkonsens bislang taten. Denn immerhin: Der Ende April vorgestellte Bericht zum Startquartal 2026 hatte überzeugt. Auftragseingang und Umsatz lagen über den Konsenserwartungen. Zudem hob das Management den Ausblick für das Jahr 2026 an.