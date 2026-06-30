Die beiden Experten-Teams revidierten ihre Umsatz- und Gewinnprognosen nach unten und begründeten dies unter anderem mit den Folgen des Kriegs im Iran, mit der durch die Energiepreise ausgelösten Kosteninflation sowie mit Währungseffekten. Das sind Aspekte, die auch für Holcim und die anderen Schweizer Bau-Werte relevant sind.