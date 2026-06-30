Die Aktien von Holcim verbessern sich am Dienstagvormittag um 0,8 Prozent auf 72,80 Franken, womit ihnen eine Trendumkehr zu der vorangehenden mehrtägigen Verlustphase gelingt. Denn zwischen Mitte Juni und dem gestrigen Montagabend fielen die Titel des Baustoffkonzerns um 7,5 Prozent von 78,10 auf 72,22 Franken.
Allein am Montag betrug das Minus 3,8 Prozent. Gründe für den Kursverfall zum Auftakt dieser Börsenwoche waren einerseits wieder aufgekommene Unsicherheiten im Iran-Konflikt, andererseits litt der gesamte Bau-Sektor.
Unter Druck standen insbesondere die Aktien des Holcim-Konkurrenten Heidelberg Materials. Sie gingen um mehr als 9 Prozent zurück, nachdem sich die zuständigen Analystinnen und Analysten von Bernstein sowie der Royal Bank of Canada negativ zum Geschäftsgang des im deutschen Leitindex Dax gelisteten Unternehmens geäussert hatten.
Die beiden Experten-Teams revidierten ihre Umsatz- und Gewinnprognosen nach unten und begründeten dies unter anderem mit den Folgen des Kriegs im Iran, mit der durch die Energiepreise ausgelösten Kosteninflation sowie mit Währungseffekten. Das sind Aspekte, die auch für Holcim und die anderen Schweizer Bau-Werte relevant sind.
Holcim-Aktien haben fast 12-prozentiges Gewinnpotenzial
Gemessen am Analystenkonsens bleiben die Anteilsscheine von Holcim auf dem aktuellen Niveau unter ihren Möglichkeiten. Im Schnitt sehen die Experten den Preis je Aktie des Baustoffkonzerns mittelfristig bei 81,31 Franken. Das sind 11,7 Prozent mehr als die derzeitige Notierung von 72,80 Franken.
Unterstrichen wird die insgesamt positive Kurszielprognose durch 16 Kaufempfehlung, die von zehn «Hold»-Ratings begleitet werden. Verkaufsempfehlungen gibt es keine.
Speziell zuversichtlich ist der zuständige Analyst der UBS. Er sagt «Buy» und vertritt mit 93 Franken eines der höchsten Kursziele am Markt. Just am Montag berichtete er von einem Treffen mit Investoren, an dem weitgehend Einigkeit herrschte, dass das Management um CEO Miljan Gutovic in der Strategieumsetzung stark vorgehe und die Gewinndynamik attraktiv aussehe.
Vorsichtig zeigt sich hingegen der zuständige Experte der Privatbank Berenberg. Er stuft Holcim mit «Hold» und einem Zwölf-Monate-Kursziel von 70 Franken ein.