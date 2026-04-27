Angesichts des überaus schwachen Abschneidens von Lonza an der Schweizer Börse wird manch ein Analyst gestutzt haben. So etwa dürfte es beispielsweise dem zuständigen Experten der Privatbank Berenberg ergangen sein. Die gedämpften letzten zwei Monate böten einen guten Einstiegszeitpunkt, notierte er wenige Tage, bevor der Kursverfall einsetzte. Er führte aus, die Bewertung von Lonza sei inzwischen leicht gesunken. Zudem wachse der Pharmazulieferer schnell, während er weitgehend vor durch Energiekosten bedingten Konjunkturabschwüngen abgeschirmt sei.