Vor allem aber können die Titel des Tech-Unternehmens nicht von einem am Montag erschienen und positiven Marktkommentar der Zürcher Kantonalbank (ZKB) profitieren: «Wir sehen bei Comet aufgrund der etwas weniger dynamischen Erholung des Aktienkurses nach der jüngsten Korrektur einen guten Einstiegszeitpunkt.» Nach Ansicht des zuständigen Analysten, Michael Inauen, dürften die Auftragseingänge in den nächsten Quartalen hoch bleiben. Weiter sollte das «historisch hohe» NAND-Exposure von Comet voraussichtlich zu einer dynamischeren Entwicklung als bei Inficon oder VAT führen.