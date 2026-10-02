Auffallend ist, wie jüngst ein Analyst trotz wohlwollender Worte goldrichtig lag mit der Einschätzung. Jefferies hatte die Einstufung am 23. September auf «Hold» belassen, mit einem unveränderten Kursziel von 520 Franken. In einem Kommentar verwiesen die Analysten um Philip Kett im Nachgang einer Investorenveranstaltung darauf, dass der Versicherer beim Wachstum die Margensicherung der reinen Volumenausweitung vorzieht. Zudem gehen die Analysten davon aus, dass die Erreichung der gesetzten Finanzziele durch die Beazley-Übernahme zusätzlich gestützt werden dürfte, wie aus der Einschätzung hervorgeht.