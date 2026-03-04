Die Transaktion selbst wurde derweil in den Analystenkommentaren insgesamt wohlwollend kommentiert, zum Beispiel: Die Übernahme versetze Zurich schneller in die Lage, die Finanzziele für den Zeitraum 2025 bis 2027 zu übertreffen, schrieb die Bank Vontobel. Die Dividendenpolitik von Zurich bleibe von der Transaktion unberührt, was nach Ansicht des zuständigen Analysten wichtig ist.