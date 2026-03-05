Das Dermatologieunternehmen präsentiert am Donnerstag die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025. Ein zentrales Thema dürfte Nemluvio (Nemolizumab) sein, das zur Behandlung von atopischer Dermatitis und Prurigo nodularis zugelassen ist. Nach einer besser als erwarteten Markteinführung interessiert vor allem die Entwicklung im Schlussquartal sowie der Ausblick. Laut Analysten erhoffen sich Marktteilnehmer Aussagen zum Spitzenumsatzpotenzial, das Galderma bislang auf rund zwei Milliarden US-Dollar beziffert hat.