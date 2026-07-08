Damit ist auch gesagt, dass der Kursverfall der zurückliegenden Tage allzu stark gewesen sein dürfte und es auch über das Plus von Mittwochvormittag hinaus weiter nach oben gehen kann. Denn auch gemessen am durchschnittlichen Kursziel von 6,89 Franken ist die Aktie mehr Wert als die momentane Notierung.