Positive News verpufft

Der deutsche Bundesrat hatte am Montag die Reform der Notfallversorgung in Deutschland verabschiedet, durch die die Telemedizin noch stärker im deutschen Gesundheitssystem verankert wird. Dies hätte der DocMorris-Aktie auf den Sprung helfen können. Die Reform sieht eine bundesweite Akutversorgung rund um die Uhr über einen Telefondienst vor - einschliesslich telefonischer und videobasierter Konsultationen. Dabei würden die telemedizinischen Akutversorgungsleistungen explizit in den Vergütungsrahmen aufgenommen, betonten die Analysten der Deutschen Bank.