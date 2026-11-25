Die Valoren von DocMorris verloren am Dienstag 10,8 Prozent, während der Gesamtmarkt, gemessen am Swiss Performance Index (SPI), unverändert aus dem Handel ging. Seit Jahresbeginn haben die Valoren von DocMorris um knapp 200 Prozent zugelegt.
Der Kursrückgang betraf nicht nur DocMorris, denn auch mit dem niederländischen Konkurrenten Redcare ging es um 8,2 Prozent nach unten. Auslöser war ein Medienbericht zur Position der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).
Ab 2027 steigen die gesetzlichen Zuzahlungen für verschreibungspflichtige Medikamente um 50 Prozent - sprich der Mindestbetrag beträgt neu 7,50 nach 5,00 Euro, mit einem neuen Höchstbetrag von 15,00 gegenüber den bisherigen 10,00 Euro.
ABDA-Präsident Thomas Preis kritisierte den Aufwand für stationäre Apotheken und den Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Versandapotheken wie DocMorris, die ihren Kunden die Zuzahlungen erlassen respektive übernehmen. Er forderte, die Zuzahlungen künftig direkt von den Krankenkassen einziehen zu lassen, statt über die Apotheken.
Entsprechend schritten Anlegerinnen und Anleger zu Gewinnmitnahmen, weil der Markt nun ein erhöhtes regulatorisches Risiko für das Geschäftsmodell der Online-Apotheken DocMorris und Redcare Pharmacy einpreist. Deren Wachstum - besonders im deutschen E-Rezept respektive Rx-Geschäft - stützt sich teilweise auf den Zuzahlungserlass als Kundenanreiz. Auch wenn es bisher nur eine Forderung des Verbands ist und somit kein beschlossenes Gesetz, sorgt dieses Element für Unsicherheit.
Positive News verpufft
Der deutsche Bundesrat hatte am Montag die Reform der Notfallversorgung in Deutschland verabschiedet, durch die die Telemedizin noch stärker im deutschen Gesundheitssystem verankert wird. Dies hätte der DocMorris-Aktie auf den Sprung helfen können. Die Reform sieht eine bundesweite Akutversorgung rund um die Uhr über einen Telefondienst vor - einschliesslich telefonischer und videobasierter Konsultationen. Dabei würden die telemedizinischen Akutversorgungsleistungen explizit in den Vergütungsrahmen aufgenommen, betonten die Analysten der Deutschen Bank.
Auch wenn wir die Reform für sich genommen nicht als wesentlichen kurzfristigen Ergebnistreiber betrachten, bietet sie zusätzliche regulatorische Unterstützung für eine der tragenden Säulen des Investitionsarguments für DocMorris. Die gleiche Ansicht vertrat auch die Zürcher Kantonalbank in einem Kommentar. Allerdings konnten sich weder die Deutsche Bank noch die ZKB zu einer Kurszielerhöhung durchringen.
Man darf nun gespannt warten, ob die Analysten ihre Kursziele respektive Modelle anpassen werden nach dem Bericht über die Positionierung der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Unsicherheiten sind generell Gift für eine Aktie. Deshalb könnten die Valoren von DocMorris in eine Konsolidierungsphase übergehen. Dies wäre nach der fulminanten Rallye der letzten 52 Wochen begrüssenswert, damit im besten Fall ein soliderer Boden für weitere Kursgewinne gebildet werden kann.