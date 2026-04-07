Die Antwort hängt wesentlich davon ab, wie sich die Lage rund um die Strasse von Hormus entwickelt. Denn die Unsicherheit im Nahen Osten ist für Kühne+Nagel nicht nur Risiko, sondern auch Chance. Containerschiffe, denen laut Agenturberichten die Durchfahrt durch die Meerenge im Persischen Golf verwehrt wurde, treiben die Nachfrage nach Luftfracht und damit die Raten.