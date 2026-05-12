Die US-Börsen schlossen am Montag leicht im Plus, angetrieben von KI-Euphorie und starken Halbleiterwerten. Intel setzte den Höhenflug fort, Qualcomm kletterte auf ein Rekordhoch.

Auch an der Schweizer Börse sorgte am Montag besonders ein Halbleiterwert für Aufsehen. AMS-Osram legte zum Wochenauftakt nochmals 13 Prozent zu und notiert damit seit Jahresbeginn satte 146 Prozent im Plus - der aktuelle Kurs liegt bei 19.36 Franken. Den Auftakt machten Quartalszahlen vom vergangenen Donnerstag: Der Umsatz ging zwar um 3 Prozent auf 796 Millionen Euro zurück, landete damit aber im oberen Bereich der eigenen Prognose. Die bereinigte EBITDA-Marge kam mit 16,5 Prozent leicht über dem Vorjahreswert zu liegen, der freie Cashflow drehte mit 37 Millionen Euro ins Plus.

Die Aktie sprang daraufhin auf ein Zweijahreshoch. Am Montag lieferten zusätzlichen Schub erhöhte Kursziele von Vontobel und Jefferies sowie die Ankündigung des Verkaufs des CMOS-Bildsensor-Geschäfts.

Auch die übrigen Schweizer Halbleiterzulieferer im SPI haben seit Jahresbeginn deutlich zugelegt, wenn auch verhaltener als AMS-Osram: VAT Group steht bei 602 Franken (+56 Prozent), Inficon bei 157 Franken (+59 Prozent) und Comet bei 342 Franken (+52 Prozent).

Die Ausrüstungsinvestitionen in der Chipindustrie dürften 2026 kräftig steigen – wovon alle drei direkt profitieren. Allerdings gilt auch hier: Wegen der hohen Kursgewinne sind die Analystenziele bei einzelnen Titeln bereits überschritten.

(cash)