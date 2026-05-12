Auch an der Schweizer Börse sorgte am Montag besonders ein Halbleiterwert für Aufsehen. AMS-Osram legte zum Wochenauftakt nochmals 13 Prozent zu und notiert damit seit Jahresbeginn satte 146 Prozent im Plus - der aktuelle Kurs liegt bei 19.36 Franken. Den Auftakt machten Quartalszahlen vom vergangenen Donnerstag: Der Umsatz ging zwar um 3 Prozent auf 796 Millionen Euro zurück, landete damit aber im oberen Bereich der eigenen Prognose. Die bereinigte EBITDA-Marge kam mit 16,5 Prozent leicht über dem Vorjahreswert zu liegen, der freie Cashflow drehte mit 37 Millionen Euro ins Plus.