Unterdessen ist fraglich, ob SpaceX über den momentanen Hype hinaus zufriedenstellende Ergebnisse liefern kann. Die Erwartungen sind hoch, und die Fehlertoleranz ist entsprechend gering. Die Aktie von SpaceX preist laut Nussbaumer denn auch bereits mehrere Erfolgsgeschichten gleichzeitig ein: «Satellitenbreitband muss skalieren. Die Margen müssen steigen. Die Regulierung darf nicht bremsen. Der Musk-Faktor muss eine Prämie bleiben und darf nicht zu einem Governance-Abschlag werden», so der Kapitalmarktspezialist von Maverix.