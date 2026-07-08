Die ZKB zeigte auf, warum Centiel erfolgreich sein kann, obwohl sich für das Unternehmen Risiken bei sogenannten 800-Volt-Gleichstrom-Rechenzentren («800 VDC») ergeben haben. Solche Datencenter binden USV-Funktionen in die Gleichstromplattformen ein, wodurch die Module von Centiel verdrängt werden: «Kaufentscheidungen verlagern sich von eigenständigen USV-Geräten hin zu Komplettsystemen und grosse Integratoren wie ABB und Eaton werden strukturell begünstigt», schrieb ZKB-Analyst Sager und führte aus: «Dies macht 800 VDC zum zentralen technologischen Risiko für Centiel.»