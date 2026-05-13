Gerade die ABB-Valoren haben beim aktuellen Stand von 81,16 Franken das durchschnittliche Kursziel der durch AWP erfassten Analysten - 72,11 Franken - schon klar Prozent überschritten. Gemessen daran dürfte es für den schweizerisch-schwedischen Technologiekonzern an der Börse eher nach unten als nach oben gehen - es sei denn, Anleger sowie Analysten erinnern sich an den Erstquartalsbericht und fassen von Neuem Mut. Der Ende April vorgestellte Bericht zum Startquartal 2026 hatte überzeugt. Auftragseingang und Umsatz lagen über den Konsenserwartungen. Zudem hob das Management den Ausblick für das Jahr 2026 an.