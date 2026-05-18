Der von AWP erfasste Konsens ist weniger zuversichtlich als die UBS, traut der Aktie des in Zug beheimateten Baustoffherstellers mit 82 Franken aber ebenfalls mehr zu als den momentanen Stand von etwas mehr als 72 Franken. Die meisten Anlageurteile lauten «Kaufen». Verkaufsempfehlungen gibt es gemäss dem AWP-Analyser keine. Demnach sind die Chancen gegeben, dass die Titel von Holcim wieder gefragter als zuletzt sind und steigen.