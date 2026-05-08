Auch abgesehen davon ist es nicht zwangsläufig, dass sich die Swiss-Re-Valoren diesmal gleich verhalten wie im vergangenen Herbst - und gleich nochmals markant nachgeben. Denn «Swiss Re meldet einen sehr starken Start ins Jahr 2026», wie Matteo Lindauer, Analyst der Bank Vontobel, am gestrigen Berichtstag notierte. Er stuft Swiss Re mit «Buy» ein und sieht das Kursziel bei 150 Franken - zirka 20 Prozent über dem aktuellen Aktienpreis.