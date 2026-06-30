Am Montag sind die Aktien von Holcim um 3,8 Prozent auf 72,22 Franken gefallen. Der Rückstand zum Zwischenhoch bei 78,10 Franken von Mitte Juni vergrösserte sich damit auf gut 7,5 Prozent.
Gründe für den Kursverfall zum Auftakt dieser Börsenwoche waren einerseits wieder aufgekommene Unsicherheiten im Iran-Konflikt, andererseits litt der gesamte Bau-Sektor.
Unter Druck standen insbesondere die Aktien des Holcim-Konkurrenten Heidelberg Materials. Sie gingen um mehr als 9 Prozent zurück, nachdem sich die zuständigen Analystinnen und Analysten von Bernstein sowie der Royal Bank of Canada negativ zum Geschäftsgang des im deutschen Leitindex Dax gelisteten Unternehmens geäussert hatten.
Die beiden Experten-Teams revidierten ihre Umsatz- und Gewinnprognosen nach unten und begründeten dies unter anderem mit den Folgen des Kriegs im Iran, mit der durch die Energiepreise ausgelösten Kosteninflation sowie mit Währungseffekten. Das sind Aspekte, die auch für Holcim und die anderen Schweizer Bau-Werte relevant sind.
Gemessen am Analystenkonsens sind die Titel von Holcim nun aber schon zu tief gefallen. Im Schnitt sehen die Experten den Preis je Aktie des Baustoffkonzerns mittelfristig bei 81,31 Franken. Das sind 12,6 Prozent mehr als die derzeitige Notierung von 72,22 Franken.
Unterstrichen wird die insgesamt positive Kurszielprognose durch 16 Kaufempfehlung, die von zehn «Hold»-Ratings begleitet werden. Verkaufsempfehlungen gibt es keine.
Speziell zuversichtlich ist der zuständige Analyst der UBS. Er sagt «Buy» und vertritt mit 93 Franken eines der höchsten Kursziele am Markt. Just am Montag berichtete er von einem Treffen mit Investoren, an dem weitgehend Einigkeit herrschte, dass das Management um CEO Miljan Gutovic in der Strategieumsetzung stark vorgehe und die Gewinndynamik attraktiv aussehe.
Vorsichtig zeigt sich hingegen der zuständige Experte der Privatbank Berenberg. Er stuft Holcim mit «Hold» und einem Zwölf-Monate-Kursziel von 70 Franken ein.