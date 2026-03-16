Polypeptide haben sich mit dem Abschneiden am Freitag weiter vom Zwischenhoch bei 31,40 Franken, das im Januar erreicht wurde, entfernt. Zuvor hatte das Unternehmen die Ergebnisse des Gesamtjahres 2025 bekanntgegeben. Sie fielen, wie die Zürcher Kantonalbank schrieb, insgesamt im Rahmen der Erwartungen auf, wobei der operative Gewinn auf Stufe EBITDA leicht über und der Reingewinn leicht unter den Prognosen gelegen habe. Die ZKB bestätigte allerdings die Einstufung «Untergewichten».