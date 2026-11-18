Am Dienstagnachmittag fielen die Titel innerhalb von zwei Handelsminuten um 0,9 Prozent von 39,80 auf 39,44 Franken. Dies, nachdem sie bereits seit Börseneröffnung unter Druck gestanden hatten und danach auch weiter verkauft wurden. Letztlich gingen die Aktien der einzigen global aktiven Schweizer Grossbank bei 39,06 Franken und mit einem Tagesverlust von 3,34 Prozent aus dem Handel. Somit waren die UBS-Valoren die schwächsten unter den Titeln des Swiss Market Index, der 1,43 Prozent abgab.