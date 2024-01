Die Zahl der eingetragenen Firmen sei gegenüber dem Jahr zuvor von 38'547 um 1478 auf 40'025 gestiegen, teilte die Volkswirtschaftsdirektion am Donnerstag mit. Im letzten Jahr wurden 2906 Firmen gegründet, etwas weniger als 2022, als es 2985 Neueintragungen in das Handelsregister gegeben hatte. Im Vergleich zu den Vorjahren sei das jedoch immer noch ein sehr hoher Wert, hiess es in der Mitteilung