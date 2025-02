Die Quadratmeterpreise in der Stadt Zürich liegen im Durchschnitt bei 15'500 Franken. In New York liegt dieser Wert tiefer bei umgerechnet 14'300 Franken (15'900 Dollar). Ist das gerechtfertigt?

In New York bin ich nicht ganz so zuhause (lacht). In Zürich kann man einen enormen Beschäftigungsaufbau beobachten. Die Stadt ist ein dynamisches und begehrtes Pflaster, welches sich auch am Bevölkerungswachstum seit 2015 zeigt. Die Einwohnerzahl in der Stadt Zürich ist in den letzten 10 Jahren von 400'000 auf rund 450'000 Personen geklettert. Im Kanton Zürich stieg die Einwohnerzahl noch etwas stärker von 1,4 auf rund 1,6 Millionen Einwohner. Und gerade die Stadt ist offenbar ein Ort, an dem man sich sehr gerne niederlässt. Zürich ist ein Magnet und hat wenig Wohneigentum, die Eigentumsquote ist mit 10 Prozent tief. Die eigenen vier Wände in der Stadt Zürich sind entsprechend etwas Exklusives.