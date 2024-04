Inwiefern würden sich diese Zinsschritte in ein grösseres Bild einfügen? Im Juni 2023 hat die SNB den Leitzins zum letzten Mal erhöht, im September hat sie ihn belassen und in diesem Frühjahr hat sie ihn gesenkt.

Ich glaube, das alles passt gut zusammen. Die Zentralbanken wissen genau, wann sie eine Zinsänderung vornehmen - sei es nach oben oder nach unten. Ihre Zinspolitik wirkt in der Realwirtschaft erst mit 9, 12, manchmal 18 Monaten Verzögerung, also nicht unmittelbar, sondern mittelbar: Höhere Zinsen bremsen die Wirtschaft und bremsen die Nachfrage. Erst über die Nachfragedämpfung kommt die Inflation herunter. Diese Verzögerungen in der Wirkung sind lange und zum Teil variabel. Das macht es schwierig. Die Kunst ist es, die Zinsen so hochzuziehen, dass sie tatsächlich wirken, also die Inflation senken. Man muss die konjunkturelle Abkühlung voraussehen, die aufgrund des Bremsmanövers kommen könnte und eine Rezession vermeiden. Daraufhin kann man wieder von der Bremse gehen oder sogar Gas geben. Das macht die SNB im Moment. Und so, wie die gesamtwirtschaftliche Lage sich derzeit präsentiert, stimmt der Bogen, den die SNB spannt. Insofern können wir mit einem Leitzins von einem Prozent per Ende Jahr rechnen. Aber eben: Die Zentralbanken beobachten die Entwicklungen permanent und versuchen zu beurteilen, ob sie noch auf die Bremsen treten müssen oder ob sie schon wieder Gas geben müssen.