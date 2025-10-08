Gläubiger dürften durch die Finger schauen

Besonders trist dürfte es indes um die letztliche Befriedigung der Gläubigeransprüche bestellt sein. Es würden am Ende wohl nur rund 3 Millionen Euro herausschauen - und dabei handle es sich um eine «sehr optimistische Betrachtung», wie es gegenüber der APA hiess. An Aktiva sei schliesslich offenbar fast gar nichts mehr bis äusserst wenig vorhanden. Sollte in den kommenden Monaten in der Schweiz ein entsprechendes Urteil in einem Schiedsgerichtsverfahren fallen, könnten übrigens noch ein paar weitere hundert Millionen an letztlich anerkannten Forderungen hinzukommen.