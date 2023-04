Also vorsichtig bleiben?

Es ist keine Zeit für heroische Aktienwetten. Im Aktienuniversum trauen wir Dividendenstrategien in dem Zyklus wieder mehr zu. Die Ausschüttungsquoten sind niedrig, die Dividenden sind daher relativ gut geschützt. Wir favorisieren weiterhin niedrig bewertete Substanzwerte im Vergleich zu Wachstumstiteln. Chancen sehen wir durch das Ende von Zero Covid in China. Anders als in den USA und Europa beschleunigt sich dort das Wachstum. Jetzt werden dort erheblich Überschussersparnisse ausgegeben. Ganz Asien könnte positiv überraschen.