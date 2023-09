Das geht am Arbeitsmarkt nicht spurlos vorüber. Die Arbeitslosenquote steige in diesem Jahr auf durchschnittlich 5,7 Prozent. Das entspricht rund 2,6 Millionen Menschen ohne Job – etwa 190'000 mehr als 2022. Für 2024 wird ein erneuter Anstieg der Quote auf dann 5,9 Prozent erwartet. Entspannung prognostiziert das IMK hingegen bei der Inflation. In diesem Jahr soll die Teuerungsrate noch durchschnittlich 6,0 Prozent betragen. 2024 dürfte sie mit 2,4 Prozent wieder relativ nahe am Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent liegen. Angesichts dieser Aussichten empfiehlt das IMK eine Pause bei den EZB-Zinserhöhungen sowie eine stärkere staatliche Unterstützung der sozial-ökologischen Transformation der Wirtschaft. Der Schwerpunkt solle dabei auf einer Absicherung gegen weiterhin hohe und volatile Strompreise liegen.