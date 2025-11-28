Die Einschätzungen der Aktie von Richemont werden immer positiver: JP Morgan erhöht am Freitag das Kursziel für den Titel des Uhren- und Schmuckherstellers von 190 auf 200 Franken. Es ist das dritthöchste Kursziel der bei Bloomberg erfassten Experten. Nur HSBC (205 Franken) und TD Cowen (210 Franken) sind noch optimistischer für den Titel. Bereits am Donnerstag hatte die UBS das Kursziel für Richemont von 176 auf 196 Franken empor geschraubt.