Am meisten Geld steckten die Schweizer Unternehmungen in Forschung im Bereich Gesundheit. Dafür investierten sie 8,5 Milliarden Franken, was 47 Prozent aller Aufwendungen entspricht. Zugenommen haben die Forschungsgelder unter anderem in den Bereichen Hochtechnologieinstrumente und Maschinenindustrie.