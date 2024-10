Die Umfrage ergab, dass sich zwar viele Frauen nicht als Anlegerinnen sehen und angaben, dass ihnen in finanziellen Angelegenheiten das nötige Selbstvertrauen fehle. 71 Prozent gaben jedoch an, Aktien zu besitzen. In der gleichen Umfrage des letzten Jahres gaben nur 60 Prozent der Frauen an, an der Börse investiert zu sein.