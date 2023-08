Der Trend werde aufgrund der sich verändernden Alterspyramide und der laufenden digitalen Transformation noch an Bedeutung gewinnen, sagt Donou. «Wir beobachten, dass immer mehr Menschen von börsennotierten multinationalen Konzernen zu überschaubaren KMU wechseln wollen, wo der kurzfristige Druck auf die Zahlen nicht so gross ist», führt Donou aus. Dazu fühlen sich Führungskräfte an der Spitze der Pyramide vermehrt einsam. Für ihr psychisches Wohlbefinden nehmen sie immer öfter in Kauf, beim Gehalt zurückzustecken.