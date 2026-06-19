Der Anteil der Menschen ‌mit 45 Versicherungsjahren, die abschlagsfrei in Rente gingen und mehr als in einem Minijob verdienten, stieg der Untersuchung ​zufolge von 18 Prozent im Jahr 2022 ​auf 25 Prozent im ​Jahr 2023. Das gleiche Muster zeigte sich demnach bei ‌den langjährig Versicherten, die nach 35 Versicherungsjahren schon ab 63 Jahren mit Abschlägen in Rente gehen. Hier stieg ​der ​Anteil von acht ⁠auf 14 Prozent.