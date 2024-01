Bei der Wahl 2020 stimmten 36 Prozent der Hispanics in den USA für Trump, ein Anstieg von acht Prozentpunkten im Vergleich zu 2016, so das überparteiliche Pew Research Center. Eine Reuters/Ipsos-Umfrage unter fast 800 hispanischen Erwachsenen im Dezember ergab, dass Trump jetzt mit einer Zustimmung von 38 Prozent vor Biden liegt, der auf 37 Prozent kommt. Allerdings lag die Genauigkeit der Studie bei plus/minus vier Prozentpunkten. Andere Umfragen lassen auf die Gründe schliessen, warum unter spanischstämmigen Wählern der Rückhalt für die Demokraten schwindet: Die grösste gemeinnützige Latino-Lobbygruppe UnidoUS identifizierte in einer Erhebung im November als die drei wichtigsten Themen Inflation, Arbeitsplätze und die Wirtschaft.