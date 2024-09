"Die Schweiz ist das einzige Land, das zum zweiten Mal in Folge unter den Top Ten der vier Teilindizes rangiert", führt Robert Pavic Urbas in einer Medienmitteilung von Natixis IM aus. Besonders in den Teilindizes für materielles Wohlergehen und Gesundheit konnte die Schweiz überzeugen. Darüber hinaus ist die durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz in den letzten Jahren gestiegen, was den weltweiten Trends bei der Lebenserwartung entspricht.