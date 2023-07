Die Teuerung trifft Menschen mit geringem Einkommen hart. Sie geraten mit ihren Zahlungen immer häufiger in Rückstand, wie eine Umfrage von "SonntagsBlick" bei städtischen Betreibungsämtern zeigte. So haben die privaten Betreibungsfälle in Luzern im ersten Halbjahr 2023 um 20 Prozent zugenommen.