Der Grund ist ein Zahlungsdienstleister, den wohl jeder kennt: Twint. Ihre Kundschaft zahle mittlerweile auch ein Gipfeli für zwei Franken mit der Bezahl-App, so die Inhaberin. Das wird für sie zum Problem, denn die Gebühren, die bei den bargeldlosen Zahlungen anfallen, gehen so richtig ins Geld. «Für kleine Transaktionen haben wir praktisch keine Marge mehr», sagt sie. «Bezahlen mit Twint ist für uns die teuerste Option.»