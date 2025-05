Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer werden Opfer von solchen Maschen. Was erschwerend hinzukommt: Die Betrüger machen in der Schweiz ziemlich Kohle, wie ein neuer Bericht der «Financial Times» zeigt. Fast nirgends verlieren Betrugsopfer so viel Geld wie in der Schweiz. 2024 Konkret: Der durchschnittliche Verlust pro Opfer betrug gemäss der britischen Wirtschaftszeitung 2980 Dollar – also knapp 2500 Franken. Nur in der USA (2900 Franken) und in Dänemark (2520 Franken) kommen die Betrüger an noch mehr Geld.