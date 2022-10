Noch rund 9,5 Prozent aller Einzahlungen am Schalter erfolgten am Freitag "auf den letzten Drücker" mit roten oder orangen Einzahlungsscheinen. Man sei optimistisch, dass der Anteil an Kunden, die nach Hause geschickt werden müssen, in den nächsten Tagen und Wochen weiter abnimmt, heisst es. Auch in den kommenden Tagen werde auf den Poststellen jedoch noch etwas mehr Personal als üblich arbeiten.