Mit täuschend echten Fälschungen, erstellt mit künstlicher Intelligenz, treten bekannte Persönlichkeiten wie der Schauspieler Tom Cruise in TikTok-Videos auf. Um möglichst authentische Kulissen für eine Fake-President-Attacke zu schaffen, bauten Betrüger in einem anderen Fall ein ganzes CEO-Büro nach, um maximales Vertrauen in die Echtheit der Videokonferenz und der erteilten Zahlungsaufträge herzustellen. Und in Hongkong erbeuteten Kriminelle mit einem gefälschten Stimmprofil umgerechnet rund 30 Millionen Euro von einer Bank.