Daneben gibt es eine ganze Reihe von Einzelpunkten, bei denen sich die Kandidaten unterscheiden. Harris will zum Beispiel Unternehmen mit 28 Prozent besteuern statt gegenwärtig 21 Prozent. Trump will dagegen diese Steuer auf 15 Prozent senken. Zuletzt schränkte er diesen Vorschlag jedoch ein: Er solle nur für die Konzerne gelten, die ihre Produkte in den USA herstellten. Diese neue Variante ist in den vorliegenden Prognosen noch nicht berücksichtigt.