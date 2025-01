Zwar haben Aussagen von SNB-Präsident Martin Schlegel die Diskussion über Negativzinsen neu entfacht. «Wir rechnen allerdings nicht damit, dass es so weit kommen wird», schreibt Thomas Heller, Anlagechef der Frankfurter Bankgesellschaft in einem am Montag erschienenen Marktkommentar. So gesehen können weiter sinkenden Zinsen die Immobilienwerte unterstützen - wenn auch nicht so stark wie einem Negativzinsszenario.