Welche Rolle spielt die Versicherungswirtschaft bei der Finanzierung von Energie- und Infrastrukturprojekten?

Van Eyseren: Eine überaus wichtige! Denn Banken werden künftig nicht mehr in der Lage sein, so viel zu finanzieren, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Die Gründe dafür würden ein weiteres Interview locker füllen. Aber das ist die Realität. Hinzu kommt, dass in den meisten westlichen Ländern ein grosser Druck auf die Staatsausgaben ausgeübt wird. Nimmt man also diese beiden Elemente zusammen, so bedeutet dies, dass ein Raum für Versicherungsunternehmen geschaffen wurde, die sich ebenfalls an der Finanzierung von Infrastrukturprojekten beteiligen können.