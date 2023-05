Was sind Ihre Tipps für Leute, die sich für den Kauf einer Tessiner Ferienwohnung interessieren?

Kontaktieren Sie seriöse Makler, die der Schweizerischen Maklerkammer (SMK) angehören. Machen Sie sich mit den Stockwerk- und Eigentumsreglementen vertraut. Nehmen Sie Einblick in die letzten zwei Protokolle der Eigentümerversammlungen – so können Sie abschätzen, welche Themen auf Sie zukommen. Dann: Werfen Sie einen Blick auf die Höhe der Nebenkosten und den Saldo des Erneuerungsfonds. Und fordern Sie eine Zweitwohnsitz-Bestätigung der jeweiligen Gemeinde an.