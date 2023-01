Die Zeiten von weitum sinkenden Kapitalisierungssätzen und Aufwertungsgewinnen dürften zwar der Vergangenheit angehören. Paradoxerweise wird im Moment aber viel zu wenig Wohnraum gebaut. Wir sind gleichzeitig einem grossen positiven Zuwanderungssaldo ausgesetzt, was zu einer steigenden Nachfrage nach Wohnraum sowohl in den Zentren wie auch in einer zweiten Priorität, in der Peripherie, führt.