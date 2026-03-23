Grund dafür: Der die Mieten bestimmende Referenzzinssatz ist von 2008 bis 2020 kontinuierlich gefallen und verharrt seither auf einem tiefen Stand. Einzige Ausnahmen waren Juni und Dezember 2023, als der Referenzzinssatz angehoben wurde. Mittlerweile steht er seit September 2025 wieder bei 1,25 Prozent.