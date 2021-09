Zum einen stiegen die Mieterträge kräftig an. Vor allem aber wurde der Gewinn von einer hohen Neubewertung der Liegenschaften getrieben.

Die Mieterträge legten um 11 Prozent auf 17,9 Millionen Franken zu. Grund für die Zunahme war die Fertigstellung von fünf Entwicklungs- und Repositionierungsprojekten sowie die Akquisition von fünf weiteren Liegenschaften, wie die Zuger Gesellschaft am Freitag mitteilte.

Der EBIT und der Reingewinn ohne Neubewertungen stiegen in der Folge bereits um 12 Prozent respektive 6,2 Prozent auf 12,0 Millionen beziehungsweise 8,0 Millionen. Hier habe auch eine unterproportionale Erhöhung des Betriebsaufwandes beigetragen.

Der Erfolg aus Neubewertung (vor latenten Steuern) lag Ende Juni bei 5,3 Millionen nach 2,5 Millionen im Vorjahr. Inklusive dieser Schätzungen stiegen der EBIT und der Reingewinn um 31 Prozent beziehungsweise um 37 Prozent auf 17,2 Millionen respektive 12,0 Millionen an.

Rekordtiefe Leerstandsquote

Die Leerstandsquote sank auf "rekordtiefe" 2,7 Prozent von 3,5 Prozent im Vorjahr, wie es weiter hiess. Zudem überschritt das Immobilienportfolio erstmals die Milliardengrenze mit einem Bilanzwert von 1'063,6 Millionen nach 991,9 Millionen Ende Juni. Per Mitte 2021 umfasst das Immobilienportfolio insgesamt 66 Bestandsliegenschaften und zwei Entwicklungsprojekte.

Die Entwicklungs- und sogenannten Repositionierungsprojekte der Fundamenta Real Estate seien "ausnahmslos auf Kurs". So werde etwa ein Neubauprojekt in St. Gallen im dritten Quartal fertiggestellt, und zwei Bestandsobjekte in Zürich und Bern sollen noch in diesem Jahr "repositioniert" werden.

Mit Blick in die Zukunft hiess es derweil, die Folgen der Covid-19-Pandemie seien für die Gesamtwirtschaft sowie den Immobilienmarkt weiterhin "nicht abschliessend beurteilbar". Fundamenta sei aber "zuversichtlich, dass die Kontinuität auf operativer Ebene anhält".

