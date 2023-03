In den letzten zehn Jahren hat alles für Immobilienbesitz gesprochen. Dank stetig sinkender Zinssätze, steigenden Hauspreisen und einer stabilen Teuerung auf tiefem Niveau ging so mancher Traum vom Eigenheim in Erfüllung. Mit der Zinswende im letzten Jahr hat sich das Bild nun komplett verändert. Die steigenden Zinsen hinterlassen deutliche Spuren am Immobilienmarkt, wie die Credit Suisse in der Studie "Schweizer Immobilienmarkt 2023" festhält.