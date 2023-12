Inwiefern spielen hier auch steuerliche Überlegungen eine Rolle?

Die Verknüpfung der Hypothekarhöhe mit den Steuern wird oft überschätzt. Auf der einen Seite ist der Eigenmietwert, der unabhängig von der Hypothekarhöhe fix ist und als Einkommen versteuert werden muss. Auf der anderen Seite sind die Hypothekarzinsen, beispielsweise 2 Prozent. Bei einem Grenzsteuersatz von 25 Prozent kostet die Hypothek nach Steuern ein Viertel weniger, also 1,5 Prozent. Das hängt damit zusammen, dass die Hypothekarzinsen in der Steuererklärung vom Einkommen abgezogen werden können. Wer Gelder anlegt, muss in diesem Beispiel nach Steuern mindestens diese 1.5 Prozent Rendite erzielen. Ansonsten kostet die Hypothek mehr als man mit den Anlagen verdient. Entscheidend bei dieser Betrachtung ist natürlich auch, dass man in der Immobilie gebundene Gelder langfristig nicht benötigt und dass die Geldanlagen in Bezug auf das Risiko diversifiziert sind.