Diese Idylle bedeutet aber nicht, dass man im Oberwalliser Bergdorf nicht gross denken kann. Genau das tut nämlich Hans Ritz (68), der in Bellwald ein Architekturbüro und eine Immobilienfirma betreibt. Im Oberwallis ist er eine grosse Nummer, hat dort zahlreiche Überbauungen realisiert. Und war 25 Jahre lang Präsident des FC Naters. Nun hat er ein Projekt entworfen, das sein bisheriges Schaffen in den Schatten stellen wird, wie der «Walliser Bote» zuerst berichtet hat. An idealer Lage soll ein Hotelkomplex mit 198 Betten entstehen – wenige Hundert Meter von der Talstation entfernt. Geplant sind zudem vier Restaurants, ein Wellness-Bereich, mehrere Konferenzräume und eine Tiefgarage.