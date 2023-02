Im Unterschied zu vielen ausländischen Märkten weise der Schweizer Eigenheimmarkt eine Fülle an Stabilisatoren aus, schreibt Raiffeisen Schweiz in einer am Donnerstag publizierten Studie. Neben der tieferen Inflation schwäche auch das hiesige Steuersystem dank der Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen den Effekt steigender Zinsen spürbar ab. Zudem würden die Tragbarkeitsregeln bei der Hypothekarvergabe "immunisierend" wirken.