Viele Menschen in der Schweiz träumen von einem Eigenheim. Mit steigenden Hypothekarzinsen kann aus diesem Traum aber rasch ein Albtraum werden. Bei der zeitung "Blick" haben sich mehrere Personen gemeldet, denen die steigenden Zinsen zu schaffen machen – oder die gar über einen Verkauf des Eigenheims nachdenken müssen. Hinstehen will niemand. Über Finanzen spricht man in der Schweiz grundsätzlich nicht gerne. Geplatzte Hausträume sind auch ein aufwühlendes Thema und in keiner Statistik erfasst.